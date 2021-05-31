"Медзакупівлі" звернулися в суд через зрив поставок вакцини Sinovac

Як розповів глава держпідприємства, компанія "Лекхім" не виплатила пеню за зрив термінів поставок вакцини Sinovac з Китаю в Україну.

"Ми вже подали позов про стягнення відповідних коштів до держбюджету в судовому порядку. Але важливо інше. Те, що "Лекхім" і, відповідно, їхні контрагенти теж, я сподіваюся, розуміють і відчувають, що мають якомога швидше виконати зобов’язання перед українською державою", - наголосив він.

Жумаділов додав, що станом на сьогодні в Україні фізично наявні трохи більше 1,7 млн доз вакцини CoronаVac, яка виготовляється компанією Sinovac. Це дози, які вже направили в області, і ті, які ще перебувають на лабораторному контролі.

"Відповідно, ми сподіваємося, що контракт орієнтовно буде закритий в середині або наприкінці червня. Але це не знімає претензій до нашого контрагента в частині несвоєчасного виконання поставок за договором, про що я вже згадував", - сказав глава "Медзакупівель".