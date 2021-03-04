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Мер Івано-Франківська отримав перше щеплення від коронавірусу

Автор: РБК-Україна

У четвер, 4 березня, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків зробив щеплення від коронавірусу. Він вакцинувався залишковою дозою індійської вакцини AstraZeneca (Covishield).

Про це Маркінців повідомив у Facebook.

Йому зробили щеплення в Центральній міській клінічній лікарні Івано-Франківська.

"Я сьогодні вакцинувався. І думаю, що зараз треба показувати державну позицію і власним прикладом показувати: для того, щоб подолати цю біду робити - треба. Треба дотримуватися всі необхідні карантинні заходи, щоб ми швидше повернулися до нормального життя", - написав він.

Нагадаємо, вчора перше щеплення отримав голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко. Він вакцинувався у Сєвєродонецьку під час робочого візиту.

Крім того, першим українським чиновником, який отримав щеплення від коронавірусу, став міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Додамо, що 2 березня щеплення від коронавірусу отримав президент Володимир Зеленський. Його вакцинували від COVID-19 на Донбасі.

Також перше щеплення від коронавірусу отримав головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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Новини України Івано-ФранківськвакцинаціяКоронавірус
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