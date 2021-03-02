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Мер Івано-Франківська попросив в уряду більше доз COVID-вакцини

Автор: Андрій Василюк

Міський голова Івано-Франківська, що знаходиться в "червоній" зоні карантину, звернувся до уряду з проханням надати місту більше вакцин від коронавірусу.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, коментуючи свою участь у програмі на телеканалі "Прямий".

Марцинків також закликав Кабмін допомогти із розгортанням додаткових ліжок в медустановах.

"Скористався можливістю та звернувся до уряду, щоб надали місту більше вакцин та допомогли з питанням розгортання додаткових ліжок в закладах охорони здоров'я", - написав мер.

Нагадаємо, голова управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради Марія Бойко заявила 2 березня, що в місті переповнені лікарні для пацієнтів з коронавірусом. Хворих доводиться розміщувати в коридорах. За її словами, у лікарнях використовують всі доступні ліжка, у тому числі списані і старі.

Вона повідомила, щов Центральній міській лікарні зайняті 92% ліжко-місць. Там знаходяться 331 пацієнт, 55 з яких - в перинатальному центрі. Там залишилися ще 40 ліжко-місць в резерві. При цьому в міській клінічній лікарні №1 заповненість складає 115%.

Також повідомлялося, що в Україні за добу виявили 5 336 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Івано-Франківській області.

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