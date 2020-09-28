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Меркель озвучила прогноз по коронавирусу у Німеччині

Автор: Андрій Козловський

Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила стурбованість розвитком епідемії коронавірусу в країні. Вона попередила, що до Різдва добовий приріст заражених COVID-19 становитиме більш ніж 19 тисяч.

Про це повідомляє Bild.

"Необхідно дуже чітко усувати локальні джерела інфекції, інакше у нас буде 19 200 випадків зараження в день на Різдво", - сказала Меркель.

За її словами, число інфікованих в Європі викликає занепокоєння і в Німеччині потрібно зробити все, щоб цифри не росли в геометричній прогресії.

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Меркель також вважає, що необхідно встановити пріоритети, серед яких підтримка економіки, а також робота шкіл і дитячих садків. При цьому "футбол другорядний", зазначила Меркель. Вона також вважає, що проблемними є й вечірки, відвідування ресторанів і релігійних заходів.

Нагадаємо, у Німеччині минулої суботи було зафіксовано 2507 нових випадків коронавірусу за добу. Це максимальна кількість з квітня.

Також в Німеччині запропонували скасувати карнавальний сезон через карантин.

Крім того, раніше влада італійського регіону Венето оголосила про скасування Венеціанського карнавалу через загрозу поширення коронавірусу.

Прогноз погоди
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