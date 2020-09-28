Меркель озвучила прогноз по коронавирусу в Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила обеспокоенность развитием эпидемии коронавируса в стране. Она предупредила, что к Рождеству суточный прирост зараженных COVID-19 может составить более 19 тысяч.

Об этом сообщает Bild.

"Необходимо очень четко устранять локальные источники инфекции, иначе у нас будет 19 200 случаев заражения в день на Рождество", - сказала Меркель.

По ее словам, число инфицированных в Европе вызывает беспокойство и в Германии нужно сделать все, чтобы цифры не росли в геометрической прогрессии.

Меркель также считает, что необходимо установить приоритеты, среди которых поддержка экономики, а также работа школ и детских садов. При этом "футбол второстепенный", отметила Меркель. Она также считает, что проблемными являются и вечеринки, посещение ресторанов и религиозных мероприятий.

Напомним, в Германии в минувшую субботу было зафиксировано 2507 новых случаев коронавируса за сутки. Это максимальное количество с апреля.

Также в Германии предложили отменить карнавальный сезон из-за карантина.

Кроме того, ранее власти итальянского региона Венето объявили об отмене Венецианского карнавала из-за угрозы распространения коронавируса.