Всі місця на вакцинацію в київському МВЦ вже зайняті. Залишилася жива черга

Всі місця в центрі вакцинації від COVID у київському Міжнародному виставковому центрі (МВЦ) на 24-27 червня вже зайняті. Залишилася тільки жива черга.

"Всі місця на вакцинацію 24-27 червня в Києві зайнято. Завтра вранці ми будемо інформувати про стан живої черги - щоб ви розуміли, як вона просувається і могли планувати свій час, якщо раптом не встигли забронювати місце онлайн", - йдеться в повідомленні.

Також підкреслюється, що на завтра в Києві очікується до +36, тому довге очікування в живій черзі небезпечне для здоров'я. А якщо є запис на певний час через helsi.me, то слід прибути вчасно, щоб вакцинація була за графіком.