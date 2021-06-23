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Всі місця на вакцинацію в київському МВЦ вже зайняті. Залишилася жива черга

Автор: РБК-Україна

Всі місця в центрі вакцинації від COVID у київському Міжнародному виставковому центрі (МВЦ) на 24-27 червня вже зайняті. Залишилася тільки жива черга.

Про це йдеться в повідомленні сервісу helsi.me в Telegram.

"Всі місця на вакцинацію 24-27 червня в Києві зайнято. Завтра вранці ми будемо інформувати про стан живої черги - щоб ви розуміли, як вона просувається і могли планувати свій час, якщо раптом не встигли забронювати місце онлайн", - йдеться в повідомленні.

Також підкреслюється, що на завтра в Києві очікується до +36, тому довге очікування в живій черзі небезпечне для здоров'я. А якщо є запис на певний час через helsi.me, то слід прибути вчасно, щоб вакцинація була за графіком.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що центри вакцинації від COVID повинні з'явитися в кожному районному центрі.

А міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що такі центри будуть вакцинувати не тільки китайською вакциною CoronaVac, а отримають і інший препарат.

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КиївКоронавірусВакцинація