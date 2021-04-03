Мінімум на місяць: у Франції почав діяти загальнонаціональний локдаун

У Франції з 3 квітня введено загальнонаціональний локдаун через коронавірус . Він буде діяти терміном мінімум один місяць.

Зокрема, у всіх 96 департаментах вводиться комендантська година з 19:00 і заборона покидати свій будинок в радіусі більше, ніж на 10 кілометрів.

Також французам рекомендували перейти на віддалений режим роботи. З 5 квітня мінімум три тижні не працюватимуть школи та дитячі садки. Студенти зможуть відвідувати лекції раз на тиждень.

Раніше жорсткі протиепідемічні обмеження були введені тільки в столичній провінції Іль-де-Франс, Ліоні та ще кількох регіонах.

З початку пандемії у Франції виявлено понад 4,7 млн випадків зараження коронавірусом нового типу та понад 96 тисяч летальних випадків. Всього населення країни складає понад 65 млн чоловік.