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Мінімум на місяць: у Франції почав діяти загальнонаціональний локдаун

Новость на русском → Субота 03 квітня 2021 09:51
Мінімум на місяць: у Франції почав діяти загальнонаціональний локдаун Фото: людина в масці в Парижі (GettyImages)
Автор: Инна Собора

У Франції з 3 квітня введено загальнонаціональний локдаун через коронавірус. Він буде діяти терміном мінімум один місяць.

Про це повідомляє DW.

Зокрема, у всіх 96 департаментах вводиться комендантська година з 19:00 і заборона покидати свій будинок в радіусі більше, ніж на 10 кілометрів.

Також французам рекомендували перейти на віддалений режим роботи. З 5 квітня мінімум три тижні не працюватимуть школи та дитячі садки. Студенти зможуть відвідувати лекції раз на тиждень.

Раніше жорсткі протиепідемічні обмеження були введені тільки в столичній провінції Іль-де-Франс, Ліоні та ще кількох регіонах.

З початку пандемії у Франції виявлено понад 4,7 млн випадків зараження коронавірусом нового типу та понад 96 тисяч летальних випадків. Всього населення країни складає понад 65 млн чоловік.

Нагадаємо, 1 квітня у Франції заявили, що сподіваються, що через 10 днів країна пройде пік нової хвилі коронавіруса.

Раніше Франція заявила про готовність ввести нові обмеження на прикордонних з Німеччиною територіях через COVID-19.

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