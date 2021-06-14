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Мінімум від початку року. В Україні 420 нових випадків коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні виявили мінімум нових випадків коронавірусу від початку року - 420 заражень за добу. Найбільше нових випадків в Києві та Запорізькій області.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Зазначимо, попередній мінімум випадків був 6 червня. Тоді виявили 535 нових COVID-заражень.

За вчора госпіталізували 464 особи, померли 13 людей, а одужали 3 328 пацієнтів. За добу протестували методом ПЛР 11 638 осіб, методом ІФА - 1 589 осіб, експрес-тестами - 4 629 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (89), Запорізькій (44), Миколаївській (42), Київській (30) та Тернопільській (27) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 2 223 978 осіб;
  • одужало - 2 130 665 осіб;
  • летальних випадків - 51 692;
  • проведено ПЛР-тестувань - 10 516 186.

Нагадаємо, МОЗ пропонує продовжити карантин в Україні на літній період.

Зазначимо, дія адаптивного карантину в Україні продовжується.

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