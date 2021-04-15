МОЗ виключив можливість заміни другої дози Covishield вакциною іншого типу

Всі, хто вакцинувався CoviShield, отримає другу дозу виключно вакциною виробництва AstraZeneca. Вона може бути вироблена на будь-якому із доступних майданчиків, не обов'язково в Індії.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Україна 24".
"Це буде вакцина AstraZeneca. Тільки AstraZeneca. А де вона вироблена, на якому майданчику - або це буде в Індії, або це буде в межах ЄС, або Південна Корея - це не має ніякого значення", - наголосив Степанов.
Водночас, наразі немає чітких дат поставок наступних партій вакцини AstraZeneca в Україну.
Щеплення препаратом індійського виробництва за технологіями AstraZeneca почали робити в кінці лютого. В Україну прибула перша партія із 500 тисяч доз. Всю партію витратять на введення першої дози. Вакцинацію другою дозою потрібно зробити через 90 днів.
Раніше повідомлялося, що Індія може відновити постачання вакцини Covishield в червні.
Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я не рекомендують змішувати різні типи вакцин від коронавірусу.
РБК-Україна писало, що Європейська комісія не планує продовжувати контракти на постачання вакцин від коронавірусу з компаніями AstraZeneca і Johnson&Johnson. У Євросоюзі хочуть замінити векторні вакцини мРНК-вакцинами Pfizer/BioNTech і Moderna.