Минздрав исключил возможность замены второй дозы Covishield вакциной другого типа

Все, кто вакцинировался CoviShield, получит вторую дозу исключительно вакциной производства AstraZeneca. Она может быть произведена на любом из доступных площадок, не обязательно в Индии.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Украина 24".
"Это будет вакцина AstraZeneca. Только AstraZeneca. А где она произведена, на какой площадке - или это будет в Индии, или это будет в пределах ЕС, или Южная Корея - это не имеет никакого значения", - подчеркнул Степанов.
В то же время, пока нет четких дат поставок следующих партий вакцины AstraZeneca в Украину.
Прививки препаратом индийского производства по технологиям AstraZeneca начали делать в конце февраля. В Украину прибыла первая партия из 500 тысяч доз. Всю партию потратят на введение первой дозы. Вакцинацию второй дозой нужно сделать за 90 дней.
Ранее сообщалось, что Индия может возобновить поставки вакцины Covishield в июне.
Напомним, во Всемирной организации здравоохранения не рекомендуют смешивать разные типы вакцин от коронавирус.
РБК-Украина писало, что Европейская комиссия не планирует продлевать контракты на поставку вакцин от коронавируса с компаниями AstraZeneca и Johnson&Johnson. В Евросоюзе хотят заменить векторные вакцины мРНК-вакцинами Pfizer/BioNTech и Moderna.