МОЗ Ізраїлю рекомендував громадянам відмовитися від відвідування України через COVID-19

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю рекомендувало ізраїльським туристам не відвідувати Україну незалежно від того, вакциновані вони чи ні від коронавірусу. У список також включені ще шість країн, в тому числі Індія , Мексика та Туреччина.

"Ситуація в світі така, що ми настійно рекомендуємо не виїжджати за кордон, якщо в цьому нема потреби. МОЗ визначив сім країн з дуже високою захворюваністю і високою ймовірністю зараження або зараження варіантами. Рекомендуємо по можливості не їздити в ці країни", - цитує видання головного виконавчого директора міністерства Хезі Леві.

За його словами, в список включені сім країн, де відзначено високий рівень захворюваності коронавірусів. У нього крім України увійшли: Ефіопія, Бразилія, ПАР, Індія, Мексика та Туреччина. У відомстві зазначили, що список може доповнюватися, і рекомендували стежити за його змінами.

У МОЗ також наголосили, що новими штамами вірусу можуть заразитися не тільки ті, хто не зробив щеплення, а й вакциновані від коронавірусу.