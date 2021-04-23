Минздрав Израиля рекомендовал гражданам отказаться от посещения Украины из-за COVID-19

Министерство здравоохранения Израиля рекомендовало израильским туристам не посещать Украину вне зависимости от того, вакцинировались они или нет от коронавируса. В список также включены еще шесть стран, в том числе Индия , Мексика и Турция.

"Ситуация в мире такова, что мы настоятельно рекомендуем не выезжать за границу, если в этом нет необходимости. Минздрав определил семь стран с очень высокой заболеваемостью и высокой вероятностью заражения или заражения вариантами. Рекомендуем по возможности не ездить в эти страны", - цитирует издание главного исполнительного директора министерства Хези Леви.

По его словам, в список включены семь стран, где отмечен высокий уровень заболеваемости коронавирусом. В него кроме Украины вошли: Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция. В ведомстве отметили, что список может дополняться, и рекомендовали следить за его изменениями.

В Минздраве также подчеркнули, что новыми штаммами вируса могут заразиться не только те, кто не сделал прививку, но и вакцинированные от коронавируса.