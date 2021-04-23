Минздрав Израиля рекомендовал гражданам отказаться от посещения Украины из-за COVID-19

Министерство здравоохранения Израиля рекомендовало израильским туристам не посещать Украину вне зависимости от того, вакцинировались они или нет от коронавируса. В список также включены еще шесть стран, в том числе Индия, Мексика и Турция.
Об этом со ссылкой на заявление Минздрава Израиля сообщает газета The Jerusalem Post.
"Ситуация в мире такова, что мы настоятельно рекомендуем не выезжать за границу, если в этом нет необходимости. Минздрав определил семь стран с очень высокой заболеваемостью и высокой вероятностью заражения или заражения вариантами. Рекомендуем по возможности не ездить в эти страны", - цитирует издание главного исполнительного директора министерства Хези Леви.
По его словам, в список включены семь стран, где отмечен высокий уровень заболеваемости коронавирусом. В него кроме Украины вошли: Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция. В ведомстве отметили, что список может дополняться, и рекомендовали следить за его изменениями.
В Минздраве также подчеркнули, что новыми штаммами вируса могут заразиться не только те, кто не сделал прививку, но и вакцинированные от коронавируса.
Напомним, власти Канады ввели временный запрет на пассажирское авиасообщение с Индией и Пакистаном из-за резкого роста заболевших коронавирусной инфекцией в этих странах. Ограничение будет действовать в течение 30 дней.
Отметим, в Украине за минувшие сутки выявили 14 277 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Харьковской областях, а также в Киеве. За все время пандемии в стране заболели более 2 млн человек, скончались свыше 41 тысячи, вылечились – более 1,5 млн.
РБК-Украина сообщало, что по прогнозу KSE, пять областей и Киев могут выйти из "красной" зоны карантина на следующей неделе.