МОЗ вивчатиме поширення антитіл до коронавірусу. Українців тестуватимуть безкоштовно

Міністерство охорони здоров'я дослідить поширення антитіл до коронавірусу в Україні. У межах дослідження безкоштовно тестуватимуть українців.
Про це повідомляються в прес-службі МОЗ.
Науковці оцінять стан популяційного імунітету населення, визначать найуразливіші групи до інфікування, доступ до тестування, частку безсимптомних випадків серед дорослого населення, а також можливі фактори ризику.
У МОЗ розраховують "побачити ціліснішу картину", тобто врахувати інформацію про тих людей, які хворіли безсимптомно або з різних причин не звертались до лікаря по допомогу.
Дослідження планують проводити у два етапи: польовий та аналітичний. Це відбуватиметься протягом літа.
Польовий етап передбачає формування мобільних бригад. Кожна складатиметься з соціологічних працівників та медика, котрі робитимуть опитування та братимуть зразки крові для проведення в лабораторіях тестів на наявність антитіл IgM та IgG.
Таким чином планують охопити до 9 тисяч обраних рандомно дорослих українців, які живуть у всіх регіонах України в населених пунктах із різною кількістю жителів – від сіл до великих міст, мають різний вік та стать.
"Це абсолютно добровільна для громадян ініціатива, у результаті якої вони отримають безкоштовні результати тестів на антитіла", - повідомили в МОЗ.
Під час аналітичного етапу передбачається оброблення заповнених анкет та формування реальних статистичних результатів, репрезентативних для всієї України.
Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко закликав українців відмовитися від проведення тестів на антитіла до коронавірусу без гострої потреби.
РБК-Україна писало, що вірогідність захворіти на COVID-19 зберігається навіть у разі високого рівня антитіл до коронавірусної інфекції. Однак в такому випадку ймовірність важкого перебігу хвороби низька.