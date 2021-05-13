МОЗ вивчатиме поширення антитіл до коронавірусу. Українців тестуватимуть безкоштовно

Науковці оцінять стан популяційного імунітету населення, визначать найуразливіші групи до інфікування, доступ до тестування, частку безсимптомних випадків серед дорослого населення, а також можливі фактори ризику.

У МОЗ розраховують "побачити ціліснішу картину", тобто врахувати інформацію про тих людей, які хворіли безсимптомно або з різних причин не звертались до лікаря по допомогу.

Дослідження планують проводити у два етапи: польовий та аналітичний. Це відбуватиметься протягом літа.

Безкоштовний тест на антитіла

Польовий етап передбачає формування мобільних бригад. Кожна складатиметься з соціологічних працівників та медика, котрі робитимуть опитування та братимуть зразки крові для проведення в лабораторіях тестів на наявність антитіл IgM та IgG.

Таким чином планують охопити до 9 тисяч обраних рандомно дорослих українців, які живуть у всіх регіонах України в населених пунктах із різною кількістю жителів – від сіл до великих міст, мають різний вік та стать.

"Це абсолютно добровільна для громадян ініціатива, у результаті якої вони отримають безкоштовні результати тестів на антитіла", - повідомили в МОЗ.

Під час аналітичного етапу передбачається оброблення заповнених анкет та формування реальних статистичних результатів, репрезентативних для всієї України.