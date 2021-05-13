Минздрав изучит распространение антител к коронавирусу. Украинцев будут тестировать бесплатно

Министерство здравоохранения исследует распространение антител к коронавирусу в Украине. В рамках исследования будут бесплатно тестировать украинцев.
Об этом сообщаются в пресс-службе Минздрава.
Ученые оценят состояние популяционного иммунитета населения, определят наиболее уязвимые группы к инфицированию, доступ к тестированию, долю бессимптомных случаев среди взрослого населения, а также возможные факторы риска.
В Минздраве рассчитывают "увидеть более цельную картину", то есть учесть информацию о тех людях, которые болели бессимптомно или по разным причинам не обращались к врачу за помощью.
Исследования планируют проводить в два этапа: полевой и аналитический. Это будет происходить в течение лета.
Полевой этап предусматривает формирование мобильных бригад. Каждая будет состоять из социологических работников и медика, которые будут делать опросы и брать образцы крови для проведения в лабораториях тестов на наличие антител IgM и IgG.
Таким образом планируется охватить до 9 тысяч избранных рандомно взрослых украинцев, которые живут во всех регионах Украины в населенных пунктах с разным количеством жителей – от сел до крупных городов, имеют разный возраст и пол.
"Это абсолютно добровольная для граждан инициатива, в результате которой они получат бесплатные результаты тестов на антитела",- сообщили в Минздраве.
Во время аналитического этапа предусматривается обработка заполненных анкет и формирование реальных статистических результатов, репрезентативных для всей Украины.
Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко призвал украинцев отказаться от проведения тестов на антитела к коронавирусу без острой надобности.
РБК-Украина писало, что вероятность заболеть COVID-19 сохраняется даже в случае высокого уровня антител к коронавірусної инфекции. Однако в таком случае вероятность тяжелого течения болезни низкая.