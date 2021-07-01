ВООЗ попереджає про нову хвилю коронавірусу в Європі: для цього вже є 3 умови

У Європі вже склалися три умови для чергової хвилі коронавірусу . Серед них поява нового штаму "Дельта", який призводить до зростання госпіталізацій і летальних випадків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханса Клюге.

За його словами, до серпня європейський регіон не буде повністю вакцинований від коронавірусу і скасування на цьому тлі карантинних обмежень, включаючи вільне переміщення між країнами, створює значні ризики нового спалаху інфекції.

Клюге зазначив, що на сьогодні склалися три умови для виникнення восени нової хвилі коронавірусу в Європі. Серед них:

поява нових штамів коронавірусу;

дефіцит вакцин;

ослаблення карантинних заходів, в тому числі дозвіл на вільне пересування.

Представник ВООЗ підкреслив, що чинні вакцини ефективні проти штаму "Дельта" за умови отримання двох уколів. При цьому він відзначив низькі темпи прищепної кампанії в ряді європейських країн.

"Ми бачимо, що в багатьох країнах справи йдуть добре, але правда в тому, що середній охоплення вакцинацією в (європейському - ред.) регіоні становить всього 24%, і, що ще більш важливо, половина наших літніх людей і 40% медичних працівників все ще не захищені", - сказав він, додавши, що це неприпустимо і далеко від рекомендованих 80% охоплення дорослого населення.