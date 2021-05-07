МОЗ назвало середній термін перебування регіонів в "червоній" зоні і хто став рекордсменом
Міністерство охорони здоров'я підбило підсумки перебування регіонів в "червоній" зоні карантину. В середньому регіони перебували в умовах жорсткого карантину 37 днів.
Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Всього з лютого в період нової хвилі COVID-19 "червоний" рівень епідемічної небезпеки був встановлений в 14 областях та місті Київ.
"Середній термін перебування регіону в "червоному" рівні епіднебезпеки становив 37 днів. Швидше впоралася з погіршенням епідситуації по коронавірусній хворобі Полтавська область, яка знаходилася в жорстких обмеженнях 22 дні. Довше за всіх були Житомирська (63 дні) і Чернівецька (52 дні) області" , - повідомив Ляшко.
Відзначимо, станом на 7 травня в Україні лише один регіон залишився в "червоній" зоні карантину - Сумська область. Відсьогодні в "жовту" зону перейшли Запорізька і Полтавська області.
При цьому, за словами Ляшка, Сумська область також найближчим часом буде виведена з "червоної" зони. МОЗ уже готує відповідне подання до Кабміну.