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МОЗ назвало середній термін перебування регіонів в "червоній" зоні і хто став рекордсменом

Новость на русском → Київ, П'ятниця 07 травня 2021 09:58
МОЗ назвало середній термін перебування регіонів в "червоній" зоні і хто став рекордсменом Фото: головний санлікар України Віктор Ляшко (РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

Міністерство охорони здоров'я підбило підсумки перебування регіонів в "червоній" зоні карантину. В середньому регіони перебували в умовах жорсткого карантину 37 днів.

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Всього з лютого в період нової хвилі COVID-19 "червоний" рівень епідемічної небезпеки був встановлений в 14 областях та місті Київ.

"Середній термін перебування регіону в "червоному" рівні епіднебезпеки становив 37 днів. Швидше впоралася з погіршенням епідситуації по коронавірусній хворобі Полтавська область, яка знаходилася в жорстких обмеженнях 22 дні. Довше за всіх були Житомирська (63 дні) і Чернівецька (52 дні) області" , - повідомив Ляшко.

Відзначимо, станом на 7 травня в Україні лише один регіон залишився в "червоній" зоні карантину - Сумська область. Відсьогодні в "жовту" зону перейшли Запорізька і Полтавська області.

При цьому, за словами Ляшка, Сумська область також найближчим часом буде виведена з "червоної" зони. МОЗ уже готує відповідне подання до Кабміну.

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