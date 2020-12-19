МОЗ оновив алгоритм тестування на коронавірус: що змінилось

Міністерство охорони здоров'я України оновило алгоритм тестування на коронавірус. Тепер будуть робити тест і людям, у яких є ознаки гострої респіраторної вірусної інфекції.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, раніше тестування проводили людям з симптомами COVID-19 та пневмонії.

"Хочу повідомити, що в нас цього тижня повністю оновлений алгоритм тестування на наявність коронавірусної інфекції. Основне значення для лабораторної діагностики має ПЛР-діагностика. Лабораторне обстеження, згідно з новим алгоритмом, буде проводитись особам з підозрами на COVID-19, клінічними симптомами. З будь-якими ознаками інших гострих респіраторних інфекцій та ознаками пневмонії", - повідомив він.

Також вводиться скрінінгове обстеження з використанням швидких тестів на визначення антигену. Він робиться за 15 хвилин. Його будуть проводити людям з вищевказаними симптомами, контактним особам, або людям, які повертаються з-за кордону, паціентам, які підлягають плановим госпіталізаціям.

"Ще одне. Позитивний результат тесту на визначення антигену в деяких випадках має бути підтверджений ПЛР. Не потребує, якщо є симптоми COVID-19, зробили тест, то підтвердження немає потреби. Якщо людина не має симтомів, була контактною, якщо буде позитивний тест, то треба ще зробити ПЛР", - повідомив він.

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