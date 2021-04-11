МОЗ оновив карантинну карту: в "червоній зоні" 13 регіонів

Міністерство охорони здоров'я оновив карту карантину в Україні . Згідно з актуальними даними, в "червоній зоні" на сьогодні Київ і 12 областей.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МОЗ .

Згідно з оновленими даними, в "жовтій зоні" знаходяться Херсонська та Івано-Франківська області. У цій зоні діють найм'якші карантинні обмеження - маски в громадських місцях, робота ресторанів з 07:00 до 24:00, соціальна дистанція в магазинах.

Зазначимо, примітно, що Закарпатська область залишається в "червоній зоні" МОЗ, хоча в регіоні не перевищено жоден критерій. Про вихід області з цієї зони стало відомо вчора, жорсткі карантинні заходи перестали діяти з 11 квітня.

Нагадаємо, сьогодні "червона зона" почала діяти в Харківській області. РБК-Україна писало, що саме заборонено з цього дня.