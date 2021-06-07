RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні поменшало областей, які відповідають "зеленій" зоні карантину

Автор: РБК-Україна

Міністерство охорони здоров'я України оновило таблицю ознак для визначення регіону зі значним поширенням COVID-19. Зазначається, що областей, які відповідали "зеленій" зоні карантину стало значно менше ніж учора.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Таким чином, станом на 7 червня, перейти до "зеленої" зони адаптивного карантину можуть Закарпатська, Полтавська, Хмельницька області, а також місто Київ.

Варто підкреслити, що наразі вся територія України все ще перебуває у "жовтому" рівні епідеміологічної безпеки. Рішення про переведення області з однієї зони в іншу ухвалюють на засіданнях Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Фото: таблиця ознак для визначення регіону зі значним поширенням COVID-19 (moz.gov.ua)

Нагадаємо, що вчора 6 червня, областей, готових перейти у "зелену" зону карантину, було 13.

Додамо, що за минулу добу в Україні зафіксували 535 нових випадків зараження COVID-19. Найбільше зареєстрували в Києві, Миколаївській та Київській областях.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України УкраїнаКарантинКоронавірус