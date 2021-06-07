В Украине стало меньше областей, которые соответствуют "зеленой" зоне карантина

Министерство здравоохранения Украины обновило таблицу признаков для определения региона с широким распространением COVID-19. Отмечается, что областей, которые соответствовали "зеленой" зоне карантина стало значительно меньше, чем вчера.

Таким образом, по состоянию на 7 июня, перейти к "зеленой" зоне адаптивного карантина могут Закарпатская, Полтавская, Хмельницкая области, а также город Киев.

Следует подчеркнуть, что в настоящее время вся территория Украины все еще находится в "желтом" уровне эпидемиологической безопасности. Решение о переводе области из одной зоны в другую принимают на заседаниях Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Фото: таблица признаков для определения региона с широким распространением COVID-19 (moz.gov.ua)