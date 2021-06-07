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В Украине стало меньше областей, которые соответствуют "зеленой" зоне карантина

Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения Украины обновило таблицу признаков для определения региона с широким распространением COVID-19. Отмечается, что областей, которые соответствовали "зеленой" зоне карантина стало значительно меньше, чем вчера.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Таким образом, по состоянию на 7 июня, перейти к "зеленой" зоне адаптивного карантина могут Закарпатская, Полтавская, Хмельницкая области, а также город Киев.

Следует подчеркнуть, что в настоящее время вся территория Украины все еще находится в "желтом" уровне эпидемиологической безопасности. Решение о переводе области из одной зоны в другую принимают на заседаниях Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Фото: таблица признаков для определения региона с широким распространением COVID-19 (moz.gov.ua)

Напомним, что вчера 6 июня, областей, готовых перейти в "зеленую" зону карантина, было 13.

Добавим, что за минувшие сутки в Украине зафиксировали 535 новых случаев заражения COVID-19. Больше всего зарегистрировали в Киеве, Николаевской и Киевской областях.

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