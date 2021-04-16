МОЗ відмовився від вакцинації публічних осіб поза чергою

"Я підписав наказ. Ми внесли зміни. Ми прибрали всіх публічних осіб щодо залишкових доз. Тепер не буде цих надлишкових доз, якими можуть вакцинуватися публічні особи. Виключно люди, які підпадають під 1 чи 2 етап вакцинації", - заявив глава МОЗ.

Степанов зазначив, що зараз поширюються чутки, що деякі люди хочуть в будь-який спосіб зробити щеплення вакциною Pfizer.

"Зараз вже поширюються чутки, що тим чи іншим способом деякі люди хочуть вакцинуватися саме Pfizer. Тому виключно це медики, громадяни старші 80 років, хто перебуває в інтернатах. Нам потрібно захистити ці категорії людей", - наголосив він.

Нагадаємо, на початку кампанії вакцинації МОЗ дозволив публічним особам, журналістам та ветеранам АТО/ООС отримати щеплення від коронавірусу поза чергою, але надлишковими дозами. Позачергово вакцинували і священників.

Як відомо, першим з українських чиновників публічно вакцинувалася від COVID саме міністр охорони здоров'я Степанов.

Сьогодні у новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" експерти у студії обговорюють можливість нового нападу Росії на Україну, а також те, хто має нести відповідальність за подолання пандемії коронавірусу: президент, уряд чи місцева влада. Серед спікерів - Максим Степанов, Леонід Кравчук, Сергій Притула та інші.

Випуск ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" від 16 квітня

Зауважимо, що у промовах Путіна і Козака постійно звучить назва боснійського міста Сребрениця, де 26 років тому солдати армії Республіки Сербської, яку підтримувала Росія, вбили більше семи тисяч мусульман. "Донбаська Сребрениця" може стати приводом для російського військового втручання. Варто очікувати провокацій.



Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков про виконання Мінських домовленостей та перемовини з РФ.



Крім того, Резніков розповів, чому санкції РНБО проти контрабандистів треба вважати боротьбою з тероризмом.



Також лікар-анестезіолог медичного центру "Рамат Авів" Борис Бриль порівняв локдауни в Ізраїлі та Україні, вакцинацію у двох країнах, а також протоколи лікування хворих на COVID.



Дивіться також суперечку між Олександром Корнієнком та Олексієм Гончаренком щодо боротьби з контрабандою в Одесі.