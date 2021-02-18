RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

МОЗ планує провести дві хвилі вакцинації від коронавірусу в Україні

Автор: Анастасія Рокитна

У Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що буде друга кампанія з вакцинації від коронавірусу. Її можуть провести через півроку - дев'ять місяців.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, першу кампанію треба провести дуже швидко.

"Оскільки ми маємо зрозуміти, що, напевно, COVID-19 найближчим часом нікуди не дінеться, і після того, як буде зроблено перше щеплення, через півроку - дев'ять місяців, залежно від вакцини, необхідно буде робити друге щеплення обов'язково, я маю на увазі другий раз робити вакцинацію", - сказав він.

Степанов зазначив, що вакцинація від коронавірусу в Україні точно почнеться в лютому.

Раніше він запевнив, що до кінця цього тижня в Україну прибуде перша партія вакцини AstraZeneca, яку МОЗ замовив в Індії. Україна очікує 500 тисяч доз COVID-вакцини AstraZeneca.

Нагадаємо, у Міністерство охорони здоров'я України подали заявки про реєстрацію трьох вакцин від коронавірусу: Pfizer, AstraZeneca і Sinovac.

Детальніше про вакцини від коронавірусу, які отримає Україна, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України вакцинаціяКоронавірус
Читайте також
Рубан заявив про можливий ріст випадків коронавірусу в Києві через тиждень
Україна повертається до адаптивного карантину: в якій зоні буде Київ
Прогноз погоди