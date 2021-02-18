МОЗ планує провести дві хвилі вакцинації від коронавірусу в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що буде друга кампанія з вакцинації від коронавірусу. Її можуть провести через півроку - дев'ять місяців.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24" .

За його словами, першу кампанію треба провести дуже швидко.

"Оскільки ми маємо зрозуміти, що, напевно, COVID-19 найближчим часом нікуди не дінеться, і після того, як буде зроблено перше щеплення, через півроку - дев'ять місяців, залежно від вакцини, необхідно буде робити друге щеплення обов'язково, я маю на увазі другий раз робити вакцинацію", - сказав він.

Степанов зазначив, що вакцинація від коронавірусу в Україні точно почнеться в лютому.