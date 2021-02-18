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Минздрав планирует провести две волны вакцинации от коронавируса в Украине

Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что будет вторая кампания по вакцинации от коронавируса. Ее могут провести через полгода - девять месяцев.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, первую кампанию надо провести очень быстро.

"Поскольку мы должны понять, что, наверное, COVID-19 в ближайшее время никуда не денется, и после того, как будет сделана первая прививка, через полгода - девять месяцев, в зависимости от вакцины, необходимо будет делать вторую прививку обязательно, я имею в виду второй раз делать вакцинацию", - сказал он.

Степанов отметил, что вакцинация от коронавируса в Украине точно начнется в феврале.

Ранее он заверил, что до конца этой недели в Украину прибудет первая партия вакцины AstraZeneca, которую Минздрав заказал в Индии. Украина ожидает 500 тысяч доз COVID-вакцины AstraZeneca.

Напомним, в Министерство здравоохранения Украины подали заявки о регистрации трех вакцин от коронавируса: Pfizer, AstraZeneca и Sinovac.

Подробнее о вакцинах от коронавируса, которые получит Украина, читайте в материале РБК-Украина.

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