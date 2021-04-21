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МОЗ просить українців повідомляти про випадки COVID-щеплень поза чергою

Автор: Юлія Струк

Міністерство охорони здоров'я просить українців повідомляти про випадки щеплення від коронавірусу поза чергою. Їм необхідно звернутися до контактного центру міністерства.

Про це у ході брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер.

Він нагадав, що МОЗ змінив підходи до процесу вакцинації, а саме щодо щеплень публічних осіб.

"У нас в контактному центрі ви можете залишити звернення. Якщо ви бачили, що в тому чи іншому регіоні якимось чином, на ваш погляд, є інформація, що вакцинація йде не за планом, або щеплення починають робити всім підряд - будь ласка, повідомте на контактний центр", - заявив замміністра.

Кучер підкреслив, що так не має бути.

"Ми розберемось із цим питанням, оскільки цього немає бути. Є чіткий план, затверджений міністерством, і по ньому має все рухатись", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я України скасувало дозвіл на вакцинацію публічних осіб позачергово залишковими дозами вакцини від коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, на початку кампанії вакцинації МОЗ дозволило публічним особам, журналістам і ветеранам АТО/ООС отримати щеплення від коронавірусу позачергово, але залишковими дозами.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнимедицинаКоронавірус
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