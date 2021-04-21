UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Минздрав просит украинцев сообщать о случаях COVID-прививок вне очереди

Автор: Юлия Струк

Министерство здравоохранения просит украинцев сообщать о случаях прививки от коронавируса вне очереди. Им необходимо обратиться в контактный центр министерства.

Об этом в ходе брифинга заявил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.

Он напомнил, что Минздрав изменил подходы к процессу вакцинации, а именно относительно прививок публичных лиц.

"У нас в контактном центре вы можете оставить обращение. Если вы видели, что в том или ином регионе каким-то образом, на ваш взгляд, есть информация, что вакцинация идет не по плану, или прививки начинают делать всем подряд - пожалуйста, сообщите на контактный центр", - заявил замминистра.

Кучер подчеркнул, что так быть не должно.

"Мы разберемся с этим вопросом, поскольку этого не должно быть. Есть четкий план, утвержденный министерством, и по нему должно все двигаться", - сказал он.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины отменило разрешение на вакцинацию публичных лиц вне очереди остаточными дозами вакцины от коронавируса.

Как писало РБК-Украина, в начале кампании вакцинации Минздрав разрешил публичным лицам, журналистам и ветеранам АТО/ООС получить прививку от коронавируса вне очереди, но остаточными дозами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраинымедицинаКоронавирус
Читайте также
Ученые заявили о существенном снижении ПЦР-тестирований на COVID за неделю
В НАН спрогнозировали число в Украине новых случаев COVID в ближайшие недели
Прогноз погоды