Минздрав просит украинцев сообщать о случаях COVID-прививок вне очереди

Министерство здравоохранения просит украинцев сообщать о случаях прививки от коронавируса вне очереди. Им необходимо обратиться в контактный центр министерства.
Об этом в ходе брифинга заявил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.
Он напомнил, что Минздрав изменил подходы к процессу вакцинации, а именно относительно прививок публичных лиц.
"У нас в контактном центре вы можете оставить обращение. Если вы видели, что в том или ином регионе каким-то образом, на ваш взгляд, есть информация, что вакцинация идет не по плану, или прививки начинают делать всем подряд - пожалуйста, сообщите на контактный центр", - заявил замминистра.
Кучер подчеркнул, что так быть не должно.
"Мы разберемся с этим вопросом, поскольку этого не должно быть. Есть четкий план, утвержденный министерством, и по нему должно все двигаться", - сказал он.
Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины отменило разрешение на вакцинацию публичных лиц вне очереди остаточными дозами вакцины от коронавируса.
Как писало РБК-Украина, в начале кампании вакцинации Минздрав разрешил публичным лицам, журналистам и ветеранам АТО/ООС получить прививку от коронавируса вне очереди, но остаточными дозами.