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МОЗ вимагає відсторонити керівництво 15 лікарень. Через підробку COVID-сертифікатів

Автор: Сергей Новиков

Міністерство охорони здоров'я України вимагає відсторонити керівництво 15 лікарень, лікарі яких, можливо, підробляли COVID-сертифікати про вакцинацію. Їх можуть відсторонити на час кримінального провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МОЗ.

Повідомляється, що міністерство направило відповідні листи власникам закладів охорони здоров'я

"Якщо слідство виявить, що головний лікар установи не причетний до махінацій, його відновлять на посаді. У разі повторного порушення МОЗ ініціюватиме анулювання ліцензії закладу охорони здоров'я та розрив контракту між установою та Національною службою здоров'я. У такому випадку територіальна громада фінансуватиме заклад охорони здоров'я самостійно", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ додали, що вже відкрито понад 350 кримінальних проваджень за фактом підробки документів, що засвідчують вакцинацію від COVID-19.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні винесли перші вироки за підробку COVID-сертифікатів.

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Мінстерство охорони здоров'я Українисертификат вакцинацииКоронавірус