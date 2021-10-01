UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Минздрав требует отстранить руководство 15 больниц. За подделку COVID-сертификатов

Автор: Сергей Новиков

Министерство здравоохранения Украины потребовало отстранить руководство 15 больниц, врачи которых, возможно, подделывали COVID-сертификаты о вакцинации. Их могут отстранить на время уголовного производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минздрава.

Сообщается, что министерство направило соответствующие письма владельцам учреждений здравоохранения

"Если следствие выявит, что главный врач учреждения не причастен к махинациям, его восстановят в должности. В случае повторного нарушения Минздрав инициирует аннулирование лицензии учреждения здравоохранения и разрыв контракта между учреждением и Национальной службой здоровья. В таком случае территориальная община будет финансировать учреждение здравоохранения самостоятельно", - говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что уже открыто более 350 уголовных производств по факту подделки документов, удостоверяющих вакцинацию от COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине вынесли первые приговоры за подделку COVID-сертификатов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украинысертификат вакцинацииКоронавирус