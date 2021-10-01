Минздрав требует отстранить руководство 15 больниц. За подделку COVID-сертификатов

Министерство здравоохранения Украины потребовало отстранить руководство 15 больниц, врачи которых, возможно, подделывали COVID-сертификаты о вакцинации. Их могут отстранить на время уголовного производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минздрава .

Сообщается, что министерство направило соответствующие письма владельцам учреждений здравоохранения

"Если следствие выявит, что главный врач учреждения не причастен к махинациям, его восстановят в должности. В случае повторного нарушения Минздрав инициирует аннулирование лицензии учреждения здравоохранения и разрыв контракта между учреждением и Национальной службой здоровья. В таком случае территориальная община будет финансировать учреждение здравоохранения самостоятельно", - говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что уже открыто более 350 уголовных производств по факту подделки документов, удостоверяющих вакцинацию от COVID-19.