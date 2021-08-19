МОЗ вимагає посилити протиепідемічний контроль по всій Україні

Міністерство охорони здоров'я вимагає посилити протиепідемічний контроль у всіх регіонах України. Відповідні листи направлені головам ОДА, керівництву Національної поліції, Держспоживслужби та регіональних департаментів охорони здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МОЗ.
Повідомляється, що після аналізу епідемічної ситуації, стану тестування на COVID-19 і темпів вакцинації, а також для стримування поширення "ковіда" у всіх регіонах посилять контроль за протиепідемічними заходами.
"Зараз ситуація з коронавірусною хворобою в Україні контролюється, але ми бачимо тенденцію до зростання і повинні розуміти, що не час розслаблятися. Перемогти епідемію можна, тільки докладаючи спільних зусиль. Кожен може носити маски, дистанціюватися від інших і отримати щеплення. Головне - пам'ятати, що ці кроки наближають нас до нормального доепідемічного життя", - зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
В умовах пандемії українці мають:
Медики, які надають хворим COVID-19, мають:
Крім того, мають оновити маршрути щоденного забору і доставки зразків біологічного матеріалу з пунктів забору в лабораторії, які проводять дослідження на COVID-19 методом ПЛР.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що епідпоказники у двох областях України не відповідають "зеленій" зоні.