Минздрав требует усилить противоэпидемический контроль по всей Украине

Министерство здравоохранения требует усилить противоэпидемический контроль во всех регионах Украины. Соответствующие письма направлены главам ОГА, руководству Национальной полиции, Госпотребслужбы и региональных департаментов здравоохранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минздрава.
Сообщается, что после анализа эпидемической ситуации, состояния тестирования на COVID-19 и темпов вакцинации, а также для сдерживания распространения "ковида" во всех регионах усилят контроль за противоэпидемическими мерами.
"Сейчас ситуация с коронавирусной болезнью в Украине контролируется, но мы видим тенденцию к росту и должны понимать, что не время расслабляться. Победить эпидемию можно, только прилагая совместные усилия. Каждый может носить маски, дистанцироваться от других и получить прививки. Главное - помнить, что эти шаги приближают нас к нормальной доэпидемической жизни", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
В условиях пандемии украинцы должны:
Медики, которые оказывают больным COVID-19, должны:
Кроме того, должны быть обновлены маршруты ежедневного забора и доставки образцов биологического материала из пунктов забора в лаборатории, которые проводят исследования на COVID-19 методом ПЦР.
Напомним, ранее сообщалось, что эпидпоказатели в двух областях Украины не соответствуют "зеленой" зоне.