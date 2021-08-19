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Минздрав требует усилить противоэпидемический контроль по всей Украине

Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения требует усилить противоэпидемический контроль во всех регионах Украины. Соответствующие письма направлены главам ОГА, руководству Национальной полиции, Госпотребслужбы и региональных департаментов здравоохранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минздрава.

Сообщается, что после анализа эпидемической ситуации, состояния тестирования на COVID-19 и темпов вакцинации, а также для сдерживания распространения "ковида" во всех регионах усилят контроль за противоэпидемическими мерами.

"Сейчас ситуация с коронавирусной болезнью в Украине контролируется, но мы видим тенденцию к росту и должны понимать, что не время расслабляться. Победить эпидемию можно, только прилагая совместные усилия. Каждый может носить маски, дистанцироваться от других и получить прививки. Главное - помнить, что эти шаги приближают нас к нормальной доэпидемической жизни", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В условиях пандемии украинцы должны:

  • носить маски в помещениях, общественном транспорте и при проведении массовых мероприятий;
  • соблюдать физическую дистанцию;
  • соблюдать требования по количеству пассажиров в общественном транспорте;
  • соблюдать режим самоизоляции (тем, кому это необходимо).

Медики, которые оказывают больным COVID-19, должны:

  • выявлять новые случаи заболеваний;
  • доставлять пациентов с подозрением на тестирование на COVID-19;
  • регистрировать и мониторить случаи инфицирования и заболевания;
  • осуществлять эпидемиологический надзор и медицинское сопровождение за госпитализированными и контактными лицами;
  • организовать оказание первичной помощи пациентам с подозрением и легким течением COVID-19;
  • обеспечивать стационарное лечение пациентов в случаях средней тяжести и тяжелого течения COVID-19.

Кроме того, должны быть обновлены маршруты ежедневного забора и доставки образцов биологического материала из пунктов забора в лаборатории, которые проводят исследования на COVID-19 методом ПЦР.

Напомним, ранее сообщалось, что эпидпоказатели в двух областях Украины не соответствуют "зеленой" зоне.

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