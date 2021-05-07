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МОЗ: Україні потрібно придбати ще 5 млн доз COVID-вакцини

Новость на русском → Київ, П'ятниця 07 травня 2021 19:58
МОЗ: Україні потрібно придбати ще 5 млн доз COVID-вакцини Фото: Максим Степанов, глава МОЗ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що Україні залишилося законтрактувати ще 5 млн доз вакцин від коронавірусу, щоб повністю забезпечити населення. Україна вже законтрактувала понад 40 млн доз різних COVID-вакцин.

Про це йшлося в ефірі "Україна 24".

"Загалом, якщо подивитися на ту кількість доз, яку ми законтрактували, де у нас сплачені кошти, разом з COVAX у нас зараз 42 млн доз вакцин, які підписані. Це всі поставки в цьому році. І нам потрібно ще близько 5 млн доз", - сказав міністр.

Степанов зазначив, що зараз йдуть переговори про збільшення поставок вакцин Novavax з Індії та Sinovac з Китаю. Глава МОЗ запевнив, що Україні вистачить коштів для закупівлі потрібної кількості доз вакцин.

"У нас є пропозиції від Serum Institute щодо збільшення поставок, зокрема, вакцини Novavax. І також є пропозиція щодо Sinovac. Зараз вирішуємо щодо термінів поставок. Грошей вистачить. Всі вакцини будуть привезені в повному обсязі у 2021 році", - додав він.

Нагадаємо, в Україні працюють над власною вакциною від коронавірусу, яка буде у формі таблеток. Після розробки вакцина повинна буде пройти випробування. Над вакциною працює Інститут біології клітини НАН України.

Додамо, у травні Україна має отримати чергову партію вакцини Pfizer. Очікується, що в Україну привезуть півмільйона доз вакцини.

Крім того, влітку Україна почне отримувати вакцину Novavax, яку виготовляють на індійському підприємстві Serum Institute.

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