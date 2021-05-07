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Минздрав: Украине нужно приобрести еще 5 млн доз COVID-вакцины

Новина українською → Киев, Пятница 07 мая 2021 19:58
Минздрав: Украине нужно приобрести еще 5 млн доз COVID-вакцины Фото: Максим Степанов, глава Минздрава (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что Украине осталось законтрактовать еще 5 млн доз вакцин от коронавируса чтобы полностью обеспечить население. Украина уже законтрактовала более 40 млн доз различных COVID-вакцин.

Об этом говорилось в эфире "Украина 24".

"В общем, если посмотреть на то количество доз, которое мы законтрактовали, где у нас оплачены средства, вместе с COVAX у нас сейчас 42 млн доз вакцин, которые подписаны. Это все поставки в этом году. И нам нужно еще около 5 млн доз", - сказал министр.

Степанов отметил, что сейчас идут переговоры об увеличении поставок вакцин Novavax из Индии и Sinovac из Китая. Глава Минздрава заверил, что Украине хватит средств для закупки нужного количества доз вакцин.

"У нас есть предложения от Serum Institute по увеличению поставок, в частности, вакцины Novavax. И также есть предложение по Sinovac. Сейчас решаем касательно сроков поставок. Денег хватит. Все вакцины будут доставлены в полном объеме в 2021 году", - добавил он.

Напомним, в Украине работают над собственной вакциной от коронавируса, которая будет в форме таблеток. После разработки вакцина должна будет пройти испытания. Над вакциной работает Институт биологии клетки НАН Украины.

Добавим, в мае Украина должна получить очередную партию вакцины Pfizer. Ожидается, что в Украину привезут полмиллиона доз вакцины.

Кроме того, летом Украина начнет получать вакцину Novavax, которую изготавливают на индийском предприятии Serum Institute.

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