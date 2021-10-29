МОЗ запевнило, що бустерних доз вакцини вистачить усім охочим

У Міністерстві охорони здоров'я вже готуються до введення українцям третьої дози. Вакцини на третє щеплення вистачить усім охочим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка в ефірі ток-шоу "Право на владу" .

"Щодо бустерної дози. У нас є контракт з одним з популярних виробників на два роки кількість вакцин, яка дозволить нам або бустерне або повторне - друге щеплення зробити тим, хто цього забажає", - заявив Ляшко.

За його словами, цьому сприяє дворічний контракт з відомим виробником вакцин.

Минулого тижня оперативний штаб з вакцинокерованих інфекцій рекомендував деяким громадянам отримати додаткове COVID-щеплення або бустерну дозу.

Для введення бустерної дози може використовуватися вакцина того ж виробника, що і при первинному курсі. Якщо вона буде недоступна, то можна застосовувати вакцину, вироблену на іншій платформі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що національна група експертів рекомендує ревакцинувати від COVID через шість місяців після другої дози медиків і персонал закладів інтернатного типу.