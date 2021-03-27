В МОЗ допускають, що вакцину від коронавіруса можна буде купити в аптеці

Вакцину від коронавіруса можна буде купити в аптеках, як тільки з'явиться комерційний ринок. Наразі його немає в жодній країні світу.

За його словами, МОЗ підтримає розповсюдження вакцин через аптеки, як тільки це стане можливим.

"Як тільки комерційні компанії привезуть вакцину, мабуть її можна буде купити. Міністерство охорони здоров'я навпаки закликає будь-які фармкомпанії, які працюють на цьому ринку, якщо у вас з'явиться можливість, будь ласка, привозьте. Ми її зареєструємо (ті, які зареєстровані на території України), дуже швидко проведем всі свої процедури, які повинна провести Держлікслужба, щоб у нас з'явився ринок", - сказав Степанов.

Він додав, що "комерційного ринку в світі ще ніде не існує".