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У МОЗ анонсували запуск нових COVID-сертифікатів

Автор: РБК-Україна

В Україні з'являться ще два COVID-сертифікати. Документи зможуть отримати ті, хто перехворів на коронавірус, а також вакциновані діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра охорони здоров'я Марії Карчевич на брифінгу.

COVID-сертифікат для дітей

У додатку "Дія" можна згенерувати COVID-сертифікат для дітей від 12 років, які отримали одну або дві дози вакцини проти коронавірусу.

Для отримання документа батькам необхідно зайти в "Дію" і додати свідоцтво про народження дитини.

COVID-сертифікат для перехворівших

Сертифікат для тих, хто вже перехворів коронавірусною інфекцією з'явиться найближчим часом. Дана послуга в додатку "Дія" знаходиться на завершальній стадії тестування.

Сертифікат зможуть отримати ті, у кого лікар діагностував коронавірус і вніс дані в систему.

Документ можна буде отримувати не частіше, ніж двічі на рік. Дійсним він буде вважатися тільки у тому випадку, якщо після одужання пройшло не більше 105 днів.

Вакцинація в Україні

Заступник міністра розповіла, що в Україні за минулу добу вакцинувалися від коронавірусу майже 280 тисяч осіб. Одну дозу отримали 141 347 осіб.

"В середньому кожен п'ятий дорослий українець сьогодні повністю вакцинований від коронавірусної хвороби", - уточнила Карчевич.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразилися коронавірусом 24 058 осіб, померли 750. Найбільше нових заражень у Києві, Дніпропетровській та Одеській областях.

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