У МОЗ назвали один з основних чинників поширення COVID-19 в Україні

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав один з основних чинників поширення коронавірусу в Україні. Йдеться про проведення масових заходів.

Про це Степанов розповів під час брифінгу.

Він зазначив, що в Дніпропетровській області і Дніпрі зафіксоване зростання кількості хворих.

"Не дуже складно провести відповідний "ланцюжок": з точки зору проведення масових заходів, які відбувалися. Це ще раз говорить про те, що саме масові заходи є одним з основних чинників поширення коронавірусної хвороби", - пояснив глава МОЗ.

Степанов закликав місцеву владу не проводити такі заходи, оскільки вони сприяють зростанню числа нових випадків захворювання.

"Такі речі як святкування дня міста, або те свято, яке ми бачили в Запоріжжі... воно все буде приводити до зростання кількості хворих. Причому, до зростання досить миттєвого", - попередив чиновник.

Нагадаємо, в Україні за добу підтвердили 3 372 нових випадки коронавірусу; а найбільше випадків - у Києві, Дніпропетровській, Харківській, Тернопільській та Львівській областях.

Як писало РБК-Україна, в країні на піку захворюваності коронавірусу очікується від 3 до 5 тисяч нових випадків щодня.