У МОЗ назвали перевагу для повністю вакцинованих українців

Заступник голови Міністерства охорони здоров'я зазначив, що зараз весь світ може використовувати ці свідоцтва про вакцинацію для перетину державного кордону.

"Його можна отримати у сімейного лікаря, якщо ви пройшли весь курс вакцинації. Документ не буде захищатися ніякими QR-кодами", - сказав Кузін.

Також з 1 липня у додатку "Дія" має запрацювати цифровий COVID-сертифікат, який можна буде застосовувати як всередині країни, так і за кордоном.

"Другий документ - це сертифікат про вакцинацію. Він може бути або на цифровому носії, або в паперовому форматі для перевірки справжності цього документа", - зазначив головний санлікар.

За його словами, документ також буде доступний тільки повністю вакцинованим громадянам незалежно від виробника препарату. Адже всі вакцини, які використовують в Україні, мають сертифікацію ВООЗ.