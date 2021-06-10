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В Минздраве назвали преимущество для полностью вакцинированных украинцев

Автор: Юлия Струк

Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что полностью вакцинированные украинцы могут получить международное свидетельство о вакцинации. Его можно получить у семейного врача.

Об этом он рассказал в эфире "Сніданку з 1+1".

Замглавы Министерства здравоохранения отметил, что сейчас весь мир может использовать эти свидетельства о вакцинации для пересечения государственной границы.

"Его можно получить у семейного врача, если вы прошли весь курс вакцинации. Документ не будет защищаться никакими QR-кодами", - сказал Кузин.

Также с 1 июля в приложении "Дия" должен заработать цифровой COVID-сертификат, который можно будет применять как внутри страны, так и за рубежом.

"Второй документ - это сертификат о вакцинации. Он может быть либо на цифровом носителе, либо в бумажном формате для проверки подлинности этого документа", - отметил главный санврач.

По его словам, документ также будет доступен только полностью вакцинированным гражданам независимо от производителя препарата. Ведь все вакцины, которые используют в Украине, имеют сертификацию ВОЗ.

Напомним, Госпогранслужба просит украинцев учесть информацию о том, как должны быть оформлены документы при пересечении границы. В частности, какими вакцинами должны быть иммунизированы граждане и каким требованиям должны отвечать тесты на коронавирус.

Как писало РБК-Украина, в Украину не будут пропускать вакцинированных российским препаратом "Спутник V". Эта вакцина не предусмотрена перечнем Всемирной организации здравоохранения.

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