В Минздраве назвали преимущество для полностью вакцинированных украинцев

Замглавы Министерства здравоохранения отметил, что сейчас весь мир может использовать эти свидетельства о вакцинации для пересечения государственной границы.

"Его можно получить у семейного врача, если вы прошли весь курс вакцинации. Документ не будет защищаться никакими QR-кодами", - сказал Кузин.

Также с 1 июля в приложении "Дия" должен заработать цифровой COVID-сертификат, который можно будет применять как внутри страны, так и за рубежом.

"Второй документ - это сертификат о вакцинации. Он может быть либо на цифровом носителе, либо в бумажном формате для проверки подлинности этого документа", - отметил главный санврач.

По его словам, документ также будет доступен только полностью вакцинированным гражданам независимо от производителя препарата. Ведь все вакцины, которые используют в Украине, имеют сертификацию ВОЗ.