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В МОЗ назвали регіони, в яких найшвидше поширюється "Дельта"-штам коронавірусу

Автор: РБК-Україна

В Україні поширюється штам коронавірусу "Дельта". Однак у деяких регіонах поширення відбувається швидше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю, яке головний державний санітарний лікар Ігор Кузін дав "Українському радіо".

За його словами, найшвидше поширення відбувається у Волинській, Одеській, Тернопільській області, а також в Чернівцях і Києва.

"Зараз ці місця дають найбільший відсоток позитивних випадків цього штаму", - сказав Кузін.

Санлікар зазначив, що штам дійсно поширюється швидше, ніж звичайний вірус.

"Також він частіше призводить до госпіталізації. Але є і позитивні моменти: вакцинація захищає від "Дельти". Є поодинокі повідомлення про зниження ефективності вакцини, але це зниження не є суттєве", - стверджує Кузін.

Раніше повідомлялося, що в Україні зафіксували вже майже 150 випадків "Дельта"-штаму коронавірусу.

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