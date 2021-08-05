В МОЗ назвали регіони, в яких найшвидше поширюється "Дельта"-штам коронавірусу

В Україні поширюється штам коронавірусу "Дельта". Однак у деяких регіонах поширення відбувається швидше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю, яке головний державний санітарний лікар Ігор Кузін дав "Українському радіо".
За його словами, найшвидше поширення відбувається у Волинській, Одеській, Тернопільській області, а також в Чернівцях і Києва.
"Зараз ці місця дають найбільший відсоток позитивних випадків цього штаму", - сказав Кузін.
Санлікар зазначив, що штам дійсно поширюється швидше, ніж звичайний вірус.
"Також він частіше призводить до госпіталізації. Але є і позитивні моменти: вакцинація захищає від "Дельти". Є поодинокі повідомлення про зниження ефективності вакцини, але це зниження не є суттєве", - стверджує Кузін.
Раніше повідомлялося, що в Україні зафіксували вже майже 150 випадків "Дельта"-штаму коронавірусу.