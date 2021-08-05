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В Минздраве назвали регионы, в которых быстрее всего распространяется "Дельта"-штамм коронавируса

Автор: РБК-Украина

В Украине распространяется штамм коронавируса "Дельта". Однако в некоторых регионах распространение происходит быстрее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью, которое главный государственный санитарный врач Игорь Кузин дал "Украинскому радио".

По его словам, самое быстрое распространение происходит в Волынской, Одесской, Тернопольской области, а также в Черновцах и Киева.

"Сейчас эти места дают наибольший процент положительных случаев этого штамма", - сказал Кузин.

Санврач отметил, что штамм действительно распространяется быстрее, чем обычный вирус.

"Также он чаще приводит к госпитализации. Но есть и положительные моменты: вакцинация защищает от "Дельты". Есть единичные сообщения о снижении эффективности вакцины, но это снижение не есть существенное", - утверждает Кузин.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали уже почти 150 случаев "Дельта"-штамма коронавируса.

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