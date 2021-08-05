В Минздраве назвали регионы, в которых быстрее всего распространяется "Дельта"-штамм коронавируса

По его словам, самое быстрое распространение происходит в Волынской, Одесской, Тернопольской области, а также в Черновцах и Киева.

"Сейчас эти места дают наибольший процент положительных случаев этого штамма", - сказал Кузин.

Санврач отметил, что штамм действительно распространяется быстрее, чем обычный вирус.

"Также он чаще приводит к госпитализации. Но есть и положительные моменты: вакцинация защищает от "Дельты". Есть единичные сообщения о снижении эффективности вакцины, но это снижение не есть существенное", - утверждает Кузин.