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У МОЗ назвали середню вартість дози COVID-вакцини для України

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Україна, Четвер 13 травня 2021 18:58
У МОЗ назвали середню вартість дози COVID-вакцини для України Фото: Максим Степанов, глава МОЗ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав середню вартість одної дози вакцини від коронавірусу, яку придбала Україна. За його словами, одна доза вакцини в середньому обходиться державі в 7,52 долара.

Про це йшлося в ефірі каналу "НАШ".

Як пояснив Степанов, українська сторона за контрактами не може розголошувати точну вартість закупленої вакцини.

"Ми не можемо розголошувати ціну через жорстоку конфіденційність договорів, але я можу сказати, що загалом ми витрачаємо 240,5 млн доларів на 32 млн доз вакцин: це з доставкою, з логістикою, з усіма розходами. Середня ціна для України однієї дози вакцини виходить 7,52 долара", - сказав міністр.

Нагадаємо, до цього Степанов говорив, що Україні потрібно замовити ще 5 млн доз вакцин від коронавірусу, щоб забезпечити препаратами населення. Наразі Україна вже законтрактувала понад 40 млн доз різних COVID-вакцин.

Крім того, нещодавно стало відомо, скільки коштують COVID-вакцини для бюджетів різних країн.

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