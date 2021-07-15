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У МОЗ розповіли, чи буде в Україні обов'язкова вакцинація від COVID

Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що поки нема потреби у зобов’язанні українців вакцинуватися від коронавірусу. Наразі більшість дорослого населення готові щепитися добровільно.

Про це глава МОЗ Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, міністерство робить все можливе, щоб кожен, хто хоче вакцинуватися, зміг це зробити, адже "це пріоритет номер один".

"Бачу, що є попит на вакцинацію. За нашими оцінками та опитуваннями, 60% українців, дорослого населення, готові зробити щеплення добровільно і безоплатно. Навіщо когось зобов'язувати? А далі будемо бачити", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що наразі необхідно повністю забезпечити країну вакцинами і розширити кількість пунктів щеплення, а вже потім "переконувати зробити щеплення всім, хто цього потребує першочергово".

"Я як міністр охорони здоров'я зацікавлений у тому, щоби люди були здорові, а лікарні були пусті, з модернізованим та інноваційним обладнанням, щоб на випадок, коли щось трапляється, можна було надати медичну допомогу. Я докладаю всіх зусиль для того, щоб українці могли й хотіли вакцинуватися", - додав Ляшко.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні понад 100 тисяч людей вакциновано проти COVID-19: одну дозу отримали 61 580 людей, повністю імунізовані - 47 179.

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