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В Минздраве рассказали, будет ли в Украине обязательная вакцинация от COVID

Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве здравоохранения заявили, что пока нет необходимости в принудительной вакцинации от коронавируса. Сейчас большинство взрослого населения готовы привиться добровольно.

Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, министерство делает все возможное, чтобы каждый, кто хочет вакцинироваться, смог это сделать, ведь "это приоритет номер один".

"Вижу, что есть спрос на вакцинацию. По нашим оценкам и опросам, 60% украинцев, взрослого населения, готовы сделать прививку добровольно и безвозмездно. Зачем кого-то обязывать? А дальше будем видеть",- сказал Ляшко.

Он отметил, что сейчас необходимо полностью обеспечить страну вакцинами и расширить количество пунктов прививания, а уже потом "убеждать сделать прививку тех, кто в этом нуждается в первую очередь".

"Я как министр здравоохранения заинтересован в том, чтобы люди были здоровы, а больницы были пустые, с модернизированным и инновационным оборудованием, чтобы в случае, когда что-то случается, можно было оказать медицинскую помощь. Я прилагаю все усилия для того, чтобы украинцы могли и хотели вакцинироваться",- добавил Ляшко.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине более 100 тысяч человек вакцинировано против COVID-19: одну дозу получили 61 580 человек полностью иммунизированы - 47 179.

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