У МОЗ розповіли, кого першим вколять вакциною Pfizer

Сьогодні в Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу Pfizer . У МОЗ розповіли, кого першим почнуть колоти вакциною.

За його словами, згідно з планом, перші уколи цією вакциною будуть в будинках для людей похилого віку. Він зазначив, що саме для цієї категорії українців були заплановані перші партії вакцини.

"Перші щеплення вакциною розпочнуться в будинках для людей похилого віку", - повідомив Ляшко.

Зазначимо, в Україну сьогодні прибула перша партія вакцини від коронавірусу за глобальним механізмом COVAX. Спецрейс прибув до Києва в аеропорт "Жуляни" і доставив в Україну перші 117 тисяч доз вакцини компаній Pfizer та BioNTech.