У МОЗ розповіли, коли зможуть визначати різні штами COVID-19 самостійно

Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) Міністерства охорони здоров'я планує запустити секвенатор для визначення різних штамів коронавірусу цього літа. Зараз Україна для визначення штамів COVID надсилає зразки за кордон в лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Про це під час прес-конференції заявив генеральний директор ЦГЗ Роман Родина.

"Ми виявляємо штами шляхом направлення зразків, більше 200 щомісяця, на секвенування в лабораторії ВООЗ. Крім того, співпрацюємо з організаціями з України, які проводять секвенування. Влітку плануємо на базі ЦГЗ запустити секвенатор і проводити такий аналіз",- заявив Родина.

Він зазначив, що зараз в 21 регіоні України вже виявили циркуляцію британського штаму COVID-19 (250 випадків), а також один випадок південноафриканського штаму - у Полтавській області.

При цьому в ЦГЗ вважають, що зростання захворюваності коронавірусом в Україні останнім часом пов'язаний якраз з циркуляцією мутованих штамів COVID-19.