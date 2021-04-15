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В Минздраве рассказали, когда смогут определять различные штаммы COVID-19 самостоятельно

Новина українською → Киев, Четверг 15 апреля 2021 12:57
В Минздраве рассказали, когда смогут определять различные штаммы COVID-19 самостоятельно Фото: сейчас Украина для определения мутированных штаммов коронавируса отправляет образцы за границу (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения планирует запустить секвенатор для определения различных штаммов коронавируса этим летом. Сейчас Украина для определения штаммов COVID отправляет образцы за границу в лаборатории Всемирной организации здравоохранения.

Об этом во время пресс-конференции заявил генеральный директор ЦОЗ Роман Родина.

"Мы выявляем штаммы путем направления образцов, более 200 ежемесячно, на секвенирование в лаборатории ВОЗ. Кроме того, сотрудничаем с организациями из Украины, которые проводят секвенирование. Летом планируем на базе ЦОЗ запустить секвенатор и проводить такой анализ",- заявил Родина.

Он отметил, что сейчас в 21 регионе Украины уже выявили циркуляцию британского штамма COVID-19 (250 случаев), а также один случай южноафриканского штамма - в Полтавской области.

При этом в ЦОЗ считают, что рост заболеваемости коронавирусом в Украине в последнее время связан как раз с циркуляцией мутированных штаммов COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что южноафриканский штамм COVID-19 был подтвержден в Полтавской и Тернопольской областях.

Также РБК-Украина писало, что в Кировоградской области подтвердили украинский вариант "британского" штамма коронавируса.

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