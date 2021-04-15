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У МОЗ розповіли, коли зможуть визначати різні штами COVID-19 самостійно

Автор: Ігор Литвиненко

Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) Міністерства охорони здоров'я планує запустити секвенатор для визначення різних штамів коронавірусу цього літа. Зараз Україна для визначення штамів COVID надсилає зразки за кордон в лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Про це під час прес-конференції заявив генеральний директор ЦГЗ Роман Родина.

"Ми виявляємо штами шляхом направлення зразків, більше 200 щомісяця, на секвенування в лабораторії ВООЗ. Крім того, співпрацюємо з організаціями з України, які проводять секвенування. Влітку плануємо на базі ЦГЗ запустити секвенатор і проводити такий аналіз",- заявив Родина.

Він зазначив, що зараз в 21 регіоні України вже виявили циркуляцію британського штаму COVID-19 (250 випадків), а також один випадок південноафриканського штаму - у Полтавській області.

При цьому в ЦГЗ вважають, що зростання захворюваності коронавірусом в Україні останнім часом пов'язаний якраз з циркуляцією мутованих штамів COVID-19.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що південноафриканський штам COVID-19 був підтверджений у Полтавській і Тернопільській областях.

Також РБК-Україна писало, що в Кіровоградській області підтвердили український варіант "британського" штаму коронавірусу.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниCOVID-19Коронавірус
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