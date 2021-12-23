У МОЗ сказали, скільки випадків "Омікрону" виявили в Україні

Станом на 22 грудня в Україні зареєстровано один випадок інфікування штамом "Омікрон". Хворобу виявили у чоловіка, який повернувся з ОАЕ.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Новий виклик. Що буде з епідемією "ковіду" в Україні через штам "Омікрон".

"Станом на 22 грудня 2021 року в Україні є один лабораторно підтверджений випадок коронавірусу штаму "Омікрон", - сказав головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Випадок "Омікрона" зафіксували у чоловіка, який навесні пройшов повний курс COVID-вакцинації. Відомо, що він контактував з хворим в ОАЕ.

За даними МОЗ, зараз пацієнт вже отримав негативний тест, а саму хворобу переніс майже безсимптомно. Інших випадків інфікування новим варіантом, принаймні офіційно, в країні поки не виявляли.