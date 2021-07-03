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У МОЗ заявили, що повністю COVID-вакциновані понад 800 тисяч українців

Автор: Юлія Струк

Станом на сьогодні, 3 липня, в Україні більш ніж 2 млн осіб отримали хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу. Повністю імунізованих громадян понад 800 тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Відзначається, що за минулу добу було щеплено 94547 українців. Одну дозу вакцини отримали 37107 осіб, повністю імунізовані - 57440 осіб.

За інформацією відомства, протягом доби працювали:

  • 559 мобільних бригад,
  • 1410 пунктів щеплення;
  • 26 центрів вакцинації.

У МОЗ поінформували, що з початку прищеплювальної кампанії було вакциновано 2 038 239 осіб, з них отримали 1 дозу вакцини - 2 038 237 українців, повністю імунізовані і отримали 2 дози - 823 923 українці.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я повідомило про 705 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень за добу в Києві та Львівській областях.

Як писало РБК-Україна, у країні дозволили змішувати вакцини від коронавірусу. Зокрема, МОЗ дозволив змішувати COVID-препарати компаній Pfizer і Moderna.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірусВакцинація