У МОЗ заявили, що повністю COVID-вакциновані понад 800 тисяч українців

Станом на сьогодні, 3 липня, в Україні більш ніж 2 млн осіб отримали хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу. Повністю імунізованих громадян понад 800 тисяч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
Відзначається, що за минулу добу було щеплено 94547 українців. Одну дозу вакцини отримали 37107 осіб, повністю імунізовані - 57440 осіб.
За інформацією відомства, протягом доби працювали:
У МОЗ поінформували, що з початку прищеплювальної кампанії було вакциновано 2 038 239 осіб, з них отримали 1 дозу вакцини - 2 038 237 українців, повністю імунізовані і отримали 2 дози - 823 923 українці.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я повідомило про 705 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень за добу в Києві та Львівській областях.
Як писало РБК-Україна, у країні дозволили змішувати вакцини від коронавірусу. Зокрема, МОЗ дозволив змішувати COVID-препарати компаній Pfizer і Moderna.