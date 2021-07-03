В Минздраве заявили, что полностью COVID-вакцинированы более 800 тысяч украинцев

По состоянию на сегодня, 3 июля, в Украине более чем 2 млн человек получили хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса. Полностью иммунизированных граждан более 800 тысяч.

В Минздраве проинформировали, что с начала прививочной кампании было вакцинировано 2 038 239 человек, из них получили 1 дозу вакцины - 2 038 237 украинцев, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 823 923 украинца.

По информации ведомства, в течение суток работали:

Отмечается, что за минувшие сутки было привито 94547 украинцев. Одну дозу вакцины получили 37107 лиц, полностью иммунизированы - 57440 человек.

Напомним, Минздрав сообщил о 705 новых случаях коронавируса. Больше всего заражений за сутки в Киеве и Львовской областях.

Как писало РБК-Украина, в стране разрешили смешивать вакцины от коронавируса. В частности, Минздрав разрешил смешивать COVID-препараты компаний Pfizer и Moderna.