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Світ має протистояти обмеженням на поїздки через COVID, - президент ПАР

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ПАР, Понеділок 29 листопада 2021 16:53
Світ має протистояти обмеженням на поїздки через COVID, - президент ПАР Фото: президент ПАР Сиріл Рамафоса (twitter.com/News24)
Автор: Іванна Шовкун

Президент ПАР, де виявили новий штам коронавірусу "Омікрон", Сиріл Рамафоса закликав інші країни протистояти "невиправданим та ненауковим" обмеженням на поїздки через COVID-19. За його словами, такі заборони в основному завдають шкоди країнам, що розвиваються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми повинні протистояти необґрунтованим та ненауковим обмеженням на поїздки, які завдають шкоди економіці та секторам економіки, які залежать від поїздок", - заявив Рамафоса під час виступу на відкритті саміту Китай-Африка в Дакарі.

При цьому президент Сенегалу Макі Салл, який приймав саміт, відповів, що Африка солідарна з Південною Африкою, тому вона "не закриє свої двері".

"Існує світовий порядок, у якому багатство країни - це різниця між хворобою та здоров'ям", - додав Рамафоса.

Нагадаємо, ВООЗ закликає країни світу не вводити заборони на перельоти до країн Південної Африки через появу там нового штаму коронавірусу "Омікрон". Таку заяву зробив голова ВООЗ в Африці Матшідісо Моеті.

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